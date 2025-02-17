Інфляція є відображенням в цінах наслідків активної фази війни, зокрема, через скорочення пропозиції електроенергії та робочої сили.

Цінова динаміка впродовж 2024 року була прийнятною і прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу зважаючи, що війна триває і завдає колосальних збитків економіці.

Про це йдеться у "Моніторингу основних подій в економіці України" за грудень 2024 року від Мінекономіки.

"Після чергової атаки й руйнувань вітчизняної енергетики воєнна природа інфляції почала не лише домінувати на ринку, а й стимулювати цінове зростання. У підсумку інфляційна динаміка вийшла за межі цілі Національного банку (5%) саме через попереднє подорожчання електроенергії. Додатково на ціни тиснула також і менша пропозиція деяких продуктів через вплив несприятливих погодних умов на врожайність сільгоспкультур", - йдеться у документі.

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У міністерстві зазначили, що споживча інфляція є, зокрема, відображенням в цінах наслідків активної фази війни через скорочення пропозиції електроенергії та робочої сили на фоні продовження руйнувань інфраструктури і відповідно збільшення вартості електроенергії, продовження мобілізації до лав ЗСУ та зовнішньої міграції і відповідно зростання дефіциту персоналу.

"За цих чинників відбувалася адаптація економіки до нового рівня витратності через зміну загального рівня цін. Крім того, тиск на економіку був і через тимчасовий шок – падіння врожаю деяких сільгоспкультур. За таких умов формування річної споживчої інфляції на рівні 12% є прийнятним для країни, яка перебуває в активній фазі війни на своїй території", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що у 2024 році темпи зростання цін на продукти харчування були вищими (14,2% у річному вимірі), ніж загальний рівень інфляції (12% відповідно). Це зумовлено поєднанням дії шоку пропозиції передусім агропродукції, який додався до дії загального чинника витрат. Відповідно найбільше зросли ціни на продукти, які є сировинними або з низьким ступенем обробки.

Крім внутрішніх шоків додався і тиск з боку світової агроінфляції (через скорочення пропозиції, спричиненої непередбаченими погодними умовами). Також через поточні воєнні умови прискорилося подорожчання продуктів з високим ступенем промислової обробки (на 14,9% у річному обчисленні).

Інфляція в Україні - останні новини

Інфляція на споживчому ринку в січні 2025 року, порівняно із січнем 2024 року, становила 12,9%. Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 14,3%.

При цьому виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. На вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та опаленням, а також інфляція.

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