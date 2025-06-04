Агентство S&P Global знизило рейтинг випуску цінних паперів України, прив’язаних до ВВП, з "CC" до "D" (дефолт). Це сталося через відмову України щодо виплати 665 млн доларів власникам ВВП-варантів (цінних паперів, які передбачають виплати інвесторам лише за умови, якщо економіка країни зросла на понад 3%), яка мала бути здійснена 2 червня. Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що уряд України заявив у п'ятницю, що не здійснить платіж, виходячи з економічних показників 2023 року, але продовжуватиме домагатися реструктуризації боргу.
Україна створила ці інструменти – цінні папери з фіксованим доходом, індексовані до економічного зростання – для пом'якшення реструктуризації боргу 2015 року, але вони не були частиною ширшої реструктуризації минулого року через їхню складну структуру.
"Ми не очікуємо виплати протягом договірного пільгового періоду по цінних паперах у 10 робочих днів, враховуючи мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо вони не будуть реструктуризовані", – заявило рейтингове агентство S&P.
На думку S&P, здатність уряду України до виконання своїх фінансових зобов'язань у національній валюті дещо вищі, ніж ті, що стосуються боргу в іноземній валюті.
Платежі за ВВП-варантами
Як писав УНІАН, Україна не змогла домовитися із кредиторами і пропустить виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з так званими ВВП-варантами – борговими зобов’язаннями, прив’язаними до темпів економічного зростання.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначав, що навіть провал перемовин щодо виплат за ВВП-варантам ні на що глобально не вплине.