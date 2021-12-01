При цьому середня зарплата лікаря, за словами президента, буде 24 тис. грн.

З 1 січня 2022 року мінімальна зарплата лікарів складатиме 20 тис. грн, а середня зарплата лікаря складе 24 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у парламенті.

Читайте такожЕкономіст пояснив підвищення зарплат медиків у 2022 році"Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. З нового року, з 1 січня, вона складатиме мінімум 20 тис. грн. Середня зарплата лікаря в Україні буде 24 тис. грн. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря, і не тільки тоді, коли нам це потрібно. Я впевнений, що через рік, у своєму наступному посланні, я такі ж слова скажу про заробітні плати наших вчителів", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що відсьогодні, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн.

"Ми не тільки підвищили мінімальну заробітну плату. Середня зарплата вперше у цьому році, за останні 30 років, перевищила у доларовому еквіваленті 500 доларів на місяць", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2021 року в Україні набув чинності другий етап підвищення мінімальної зарплати – вона зросла з 6000 до 6500 грн.

Нагадаємо, що 1 грудня глава держави виступить зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю "представників Росії" спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

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Автор: Катерина Жирій