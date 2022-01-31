Поки що варто стежити за їхніми цінами до закріплення курсу на певному рівні.

Поки на ринку криптовалют зберігається невизначеність, деякі токени увійшли в стадію перепроданості, що вказує на їх занижену вартість проти фундаментальних показників.

Аналітики компанії Santiment виділили Топ-5 недооцінених активів, які мають потенціал для подальшого зростання.

Uniswap

31 січня токен Uniswap торгується по $10,98, а його капіталізація становить $4,9 млрд, за даними CoinGecko. З початку 2022 року криптовалюта подешевшала на 35%. У травні минулого року криптовалюта оновила історичний максимум вище $44,9. З того моменту вона подешевшала на 75%.

Uniswap є найбільшою децентралізованою біржею і 4-тією за величиною криптовалютною біржею загалом за щоденним обсягом торгів

XRP

Ріппл – одна з найбільш багатонадійних криптовалют у світі. Станом на 31 січня його ціна становить $0,59, а капіталізація – $28,3 млрд. За останній місяць монета подешевшала на 28%. На початку 2018 року крипта оновила історичний максимум вище $3,4. З того моменту його ціна знизилася на 82%.

The Graph

Також можливість для зростання є у The Graph, який торгується по $0,39. З початку 2022 року вартість активу обвалилася на 40%. Роком раніше крипта оновила історичний максимум вище $2,8. З того моменту її ціна знизилася на 86%.

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The Graph – це протокол індексації для запитів до таких мереж, як Ethereum і IPFS. Він дозволяє розробникам децентралізованих додатків ефективно отримувати дані з різних блокчейнів і вибудовувати їх взаємодію.

Aave

Перспективним проєктом експерти називають і Aave (AAVE), який входить в топ-50 найдорожчих криптовалют. Зараз токен коштує досить дешево, близько $149, – за місяць ціна обвалилася більш ніж на 42%. В умовах корекції ціна таких криптовалют може сильно "скакати", проте вони можуть стабілізувати раніше решти ринку.

Compound

Станом на 31 Січня токен Compound торгується по $116. Капіталізація проєкту становить $757 млрд. За останні два тижні альткоїн подешевшав більш ніж на 40%. У травні 2021 року ціна криптовалюти оновила історичний максимум вище $910. З того моменту її вартість впала на 83%.

Compound – це децентралізована платформа, яка видає позики в токенах COMP і роздає їх же у вигляді винагороди.

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Прислухаючись до рекомендацій експертів ринку пам'ятайте, що курс криптовалюта вельми нестабільний. Неможливо точно прогнозувати його зростання або падіння. Раніше експерти назвали три важливі нюанси, які необхідно враховувати перед тим, як лізти в кріптонетрі.

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