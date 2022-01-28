Експерти наголошують, що постраждають усі криптовалюти, але деяким із них загрожує повна анігіляція.

Криптовалюти – це відносно нове явища, а мемні крипти, або, як їх ще називають, шиткоїни і поготів. Здебільшого вони створені заради власної втіхи та не несуть як такої цінності. Найдорожчою з таких є Dogecoin, яку розпіарив Ілон Маск.

Експерти ринку пояснили, якими перспективами володіють "мемні" криптовалюти та чи варто почати від них позбавлятися. Прогноз опублікував РБК.

Аналітики ресурсу EXMO впевнені, що разом з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів. Проте поки індустрія перебуває у фазі зародження, де при практично повній відсутності регулювання, більшість учасників ринку відчувають себе досить вільно, пояснили експерти.

Як приклад експерти наводять ситуацію з Ілоном Маском і "Макдоналдсом", коли на хайпі був створений токен Grimacecoin, вартість якого буквально за пару годин зросла з 0,008 доларів до 2,08 доларів. Тобто, тимчасове зростання склало понад 285 000%. Проте з часом ціна впала до $ 0,60.

Складно уявити подібну ситуацію на ринку традиційних фінансів, саме тому більшість класичних трейдерів дивляться на криптовалюта, як на пісочницю, де грають діти.

З цієї причини вже найближчим часом кількість жартівливих та непотрібних токенів істотно скоротиться, запевняють експерти. Втім, поки ринок криптовалюти не має належного регулювання завжди будуть люди, які сподіваються чарівним чином розбагатіти в один день, нічого при цьому не роблячи.

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З такою думкою погодилися і експерти компанії AMarkets, які радять потроху позбавлятися від "мемних" криптовалют, тим паче, що високий попит на них вже позаду. А з глобальною корекцією фінансових ринків у мемних токенів не залишиться ніяких маневрів для зростання.

Як раніше писав УНІАН, напередодні європейський регулятор запропонував заборонити майнінг криптовалют методом Proof-of-Work, домінантним серед найбільших криптовалют на ринку. А ще раніше в Росії, яка входить в 3-ку світових лідерів з видобутку біткоїнів, виступили з ініціативою заборонити будь-які операції з криптовалютою.