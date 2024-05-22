Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,11 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 23 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,83 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, піднялася в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,11 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,78/39,81 грн/дол., євро – 43,08/43,09 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 22 травня, зріс на 10 копійок – до 40,10 грн за долар в середньому, продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,60 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 43,60 грн за євро. Продати євро валюту можна за курсом 42,95 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 22 травня, зріс на 5 копійок – до 40,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 43,60 грн за євро.

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