Антоніу Гутерреш розкритикував країни за фрагментарну і хаотичну реакцію на пандемію коронавірусу.

Соціально-економічні наслідки пандемії коронавірусу величезні та продовжують множитися, світ може зіткнутися з найбільшим економічним спадом за останні 80 років.

Про це на форумі Нобелівської премії миру заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає РБК.

"Ми стоїмо перед обличчям найсильнішої глобальної рецесії за вісім десятиліть. Зростає рівень крайньої бідності і загрози голоду", - попередив він.

До такої ситуації призвели вже існуючі "нерівність і несправедливий устрій суспільства, які виявила пандемія".

Гутерреш зазначив, що вже заподіяну шкоду не здатна виправити ніяка вакцинація.

Генсек ООН назвав те, що відбувається глобальною загрозою, на яку країни не виробили спільної відповіді, хоча Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надавала всю необхідну інформацію для боротьби з інфекцією.

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Реакція на пандемію була фрагментарною і хаотичною, констатував Гутерреш.

"Країни, регіони і навіть міста конкурували один із одним за постачання предметів першої необхідності та за передові медичні послуги", - сказав він і закликав не допустити повторення ситуації при розподілі вакцин від коронавірусу.

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Автор: УНІАН