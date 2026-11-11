Рада спростила сплату важливого податку для ФОП: що зміниться

Документ передбачає зменшити навантаження на бізнес.

Верховна Рада у середу, 11 листопада, прийняла закон, який передбачає зміни до Податкового кодексу України та спрощує ведення бізнесу, зокрема для фізичних осіб підприємців (ФОП).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту №16037-д в цілому проголосували 273 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, доопрацьований законопроєкт передбачає низку змін для спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

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Зокрема, пропонується надати право ФОПам, зареєстрованим платниками податку на додану вартість, можливість самостійно обирати квартальний або місячний звітний період.

У документі також йдеться, що поріг суми бюджетного відшкодування ПДВ або від'ємного значення податку, яка може бути підставою для проведення документальної позапланової перевірки, збільшать зі 100 тис. грн до 1 млн грн. Тобто в цьому випадку сума менше 1 млн грн не буде підставою для позапланової документальної перевірки.

Також пропонується розширити функціонал електронного кабінету платника податків, передбачивши можливість попереднього автоматичного заповнення податкової звітності та податкових накладних на підставі інформації, наявної в інформаційно-комунікаційних системах контролюючих органів.

Платникам ПДВ дозволять складати одну зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця за операціями з постачання товарів і послуг покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ.

Крім того, пропонується удосконалити існуючий тимчасовий механізм стимулювання добровільної сплати платниками податків податкових зобов’язань, нарахованих за результатами документальних перевірок у період дії воєнного стану.

Також документ має на меті спростити перенесення від’ємного значення ПДВ у разі перетворення підприємства. Якщо новостворене підприємство вчасно перереєструється платником ПДВ, податкова не проводитиме документальну перевірку.

Закон набирає чинності наступного дня після його офіційного опублікування. Водночас окремі його положення почнуть діяти пізніше: частина змін – з 1 січня 2027 року, а ще частина – з 1 липня 2027 року.

Оподаткування в Україні - головні новини

Урядовці активно взялись за реформування спрощеної системи оподаткування з метою наповнення бюджету. Серед новацій, які розглядалися, було введення ПДВ для ФОП з 2028 року.

Раніше повідомлялося, що після війни в Україні можуть змінити правила роботи спрощеної системи оподаткування, запровадивши польську модель. Народний депутат, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев тоді заявив, що вона передбачає збільшення ліміту доходу для ФОПів та диференційовані ставки податків.

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