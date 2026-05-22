ФОПам готують нові правила: в Україні хочуть запровадити польську модель оподаткування

Зміна моделі оподаткування можлива після звершення війни в Україні.

В Україні після війни можуть змінити правила роботи спрощеної системи оподаткування, запровадивши польську модель, яка передбачає збільшення ліміту доходу для ФОПів та диференційовані ставки податків.

Народний депутат, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню SPEKA заявив, що майбутнє "спрощенки" у вигляді польської моделі зафіксоване в Національній стратегії доходів.

"Вона передбачає, з одного боку, значне збільшення ліміту – аж до 2 мільйонів євро, а з іншого – диференційовані ставки оподаткування залежно від виду діяльності та доходів. Система буде розрахована тільки на малий бізнес, і тут немає жодних альтернатив. Але, як я і обіцяв, до кінця війни ми цього робити не будемо, і я свою обіцянку виконую", - сказав нардеп.

Відео дня

Він наголосив, що спрощена система оподаткування має існувати виключно для малого бізнесу і не може бути системоутворюючою в країні.

"А вона у нас зараз є такою, тому що великий і середній бізнес, вчиняючи злочин, мімікрує під малий бізнес задля ухилення від сплати податків. Так не буде", - зазначив Гетманцев.

За його словами, чесному "білому" бізнесу нова модель не створить проблем. Він навів приклад Польщі, де для торгівлі діє податок у 3% від доходу, тоді як в Україні для ФОПів третьої групи ставка зараз становить 5%, і люди "як працювали, так і працюватимуть, якщо бізнес дійсно малий".

Окремо нардеп розкритикував різні ліміти для реєстрації платником ПДВ. Він нагадав, що для бізнесу на загальній системі поріг становить 1 мільйон гривень, тоді як для ФОПів-спрощенців ліміти значно вищі.

"Для загальної системи – 1 мільйон гривень, а для ФОПів 3 групи – до 10 мільйонів (чи 2 групи – до 8 мільйонів). Ми самі створюємо умови: купуйте документи у людей і під них ухиляйтеся від оподаткування. Це абсолютно недолуге рішення попередніх скликань Верховної Ради, в якому немає логіки", - сказав Гетманцев.

На його думку, в Україні має діяти єдиний ліміт ПДВ для всіх форм бізнесу – незалежно від того, чи це ФОП, ТОВ або велика корпорація.

ФОПи в Україні - останні новини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами консультацій з МВФ повідомляла, що наразі введення податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців відкладається.

При цьому наприкінці квітня стало відомо, що українські урядовці та представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувають на фінальній стадії обговорення впровадження податку на додану вартість (ПДВ) для ФОПів. Впровадження податку, ймовірно, відтермінують до 2027 року.

Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредиту Україні на 90 мільярдів євро, зокрема зробити частину виплат залежною від впровадження непопулярних податкових змін для бізнесу.

Вас також можуть зацікавити новини: