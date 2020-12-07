Всесвітній економічний форум щороку традиційно проводився у швейцарському Давосі.

Всесвітній економічний форум, який традиційно проводиться щороку у швейцарському Давосі, у 2021 році у зв'язку з пандемією COVID-19 відбудеться у Сінгапурі.

Як повідомили організатори форуму, цього року зміниться не лише місце, але й час його проведення: замість традиційного кінця січня захід за участю світової політичної та економічної еліти проходитиме з 13 до 16 травня, інформує Deutsche Welle.

Як заявив засновник і незмінний президент Всесвітнього економічного форуму, німецький економіст Клаус Шваб, захід, на якому обговорюватимуться найважливіші політичні й економічні питання, відбудеться в режимі персональних зустрічей. Утім, жодних інших деталей щодо проведення майбутнього форуму Шваб не розкрив.

Як пояснив засновник форуму, рішення про його перенесення цього року було ухвалено з огляду на питання безпеки учасників заходу, адже у Сінгапурі ситуація з коронавірусом є сприятливішою, ніж у багатьох інших місцях у світі. А у 2022 році, за словами Шваба, форум планують провести у Давосі.

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У Швейцарії епідситуація є однією з найскладніших в Європі. Протягом минулих тижнів розглядалося питання про перенесення форуму з Давоса до іншого швейцарського міста - Люцерна, де він міг би відбутися у віртуальному режимі. Але зрештою його вирішили перенести до азійського міста-держави.

Щороку для участі у Всесвітньому економічному форумі до Давосу приїжджало близько 3 тисяч гостей, зокрема топових політиків з усього світу.

Перенесення Всесвітнього економічного форуму: що було раніше

У серпні цього року стало відомо, що у зв'язку з пандемією коронавірусу Всесвітній економічний форум у Давосі буде перенесено на початок літа 2021 року.

Згодом стало відомо, що ВЕФ наступного року пройде не в Давосі, однак точне місце тоді ще не було відоме.

У січні 2020 року Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія) зібрав близько 3 тисяч учасників зі 117 країн, включаючи лідерів 53 держав і урядів. Заходи тривали з 22 до 24 січня.

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Автор: Вікторія Токарєва