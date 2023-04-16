Посли G7 в Берні, а також посол ЄС направили відповідного листа швейцарському уряду.

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, країни "Великої сімки" дорікнули Швейцарії у тому, що вона недостатньо бореться з російськими олігархами, які ухиляються від санкцій.

Як повідомляє Financial Times, посли G7 в Берні, а також посол ЄС направили відповідного листа швейцарському уряду.

У документі посли зазначили, що керівництву Швейцарії варто провести додаткову роботу для забезпечення дотримання санкцій.

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У листі йдеться, що російські олігархи використовували швейцарські закони про недоторканність приватного життя та інші "лазівки", щоб заховати мільярди франків в офшорах.

Посли G7 вказали на чинний в країні закон про захист громадян з подвійним громадянством, законних резидентів, осіб, які мають юридичні зв'язки зі швейцарськими організаціями, і осіб, які мають непряме бенефіціарне володіння. Такі лазівки піддають Швейцарію репутаційним ризикам, зазначили в G7.

Війна в Україні та позиція Швейцарії

Швейцарія підтримала санкції проти Росії, але вводила їх пізніше Євросоюзу. Всього, як випливає з оцінок Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), в країні заморозили 7,5 млрд швейцарських франків, що належать росіянам, які потрапили під санкції.

У березні посол США в Швейцарії Скотт Міллер закликав додатково заморозити 50-100 млрд швейцарських франків, що належать громадянам Росії. Однак глава SECO Елен Будлігер-Артіеда заявила про ризик порушити право власності.

Станом на 24 березня 2022 року Швейцарія заморозила російські активи більш ніж на 6 мільярдів доларів.

29 березня 2023 року Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. У пакеті передбачені нові значні обмеження на імпорт / експорт і заборона російських пропагандистських ЗМІ.

22 березня 2023 року влада Швейцарії заморозила розгляд питання реекспорту зброї до наступного року.

10 квітня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Швейцарія подвоїла експорт ліків до Росії. Швейцарія заявила, що ліки вважаються гуманітарним товаром і не підпадають під санкції.

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