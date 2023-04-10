Ліки вважаються гуманітарним товаром і не підпадають під санкції.

На тлі масових антиросійських санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, з березня 2022 року Швейцарія збільшила експорт фармацевтичної продукції до РФ порівняно з попередніми 12 місяцями.

Як повідомляє Neue Zurcher Zeitung з посиланням на дані Федерального митного управління, за рік війни в Україні експорт ліків на територію країни-агресора був збільшений на 40% - до рекордних 2 млрд євро.

Як йдеться в матеріалі, ліки вважаються гуманітарним товаром і не підпадають під антиросійські санкції.

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Продаж фармпродуктів зараз становить дві третини всього експорту Швейцарії в РФ. В цілому ж Швейцарія експортувала в РФ товарів на суму 2,94 млрд євро в період з березня 2022 року по лютий 2023 року.

Антиросійські санкції та Швейцарія

Станом на 24 березня 2022 року Швейцарія заморозила російські активи більш ніж на 6 мільярдів доларів.

25 лютого Європейський Союз схвалив 10-й пакет санкцій до РФ.

29 березня 2023 року Швейцарія приєдналася до 10-муго пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. У пакеті передбачені нові значні обмеження на імпорт / експорт та заборона російських пропагандистських ЗМІ.

22 березня 2023 року влада Швейцарії заморозили розгляд питання реекспорту зброї до наступного року.

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