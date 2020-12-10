Hyundai купив виробника роботів Boston Dynamics за $1 мільярд / REUTERS

Корейська компанія Hyundai Motor Co. купила у японської холдингової компанії Softbank виробника робототехніки Boston Dynamics Inc., сума угоди - 921 мільйон доларів.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела.

Зазначається, що угоду закриють на засіданні ради директорів 10 грудня.

Деталі угоди поки не розголошуються.

Що цьому передувало

  • Влітку для всіх компаній у США стартували продажі робособаки Spot компанії Boston Dynamics. Однак клієнтам з інших країн пропонувалося лише дізнатися вартість і умови оренди.
  • У 2018 році американська роботобудівна компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео зі своїм людиноподібним роботом Atlas, на якому він долає смугу перешкод з колоди та високих полиць.

Довідка

  • Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету.
  • Японська компанія SoftBank купила її у 2017 році в Google.
  • Компанія досі не є прибутковим бізнесом, а позиціонує себе як дослідницька організація.

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Автор: УНІАН