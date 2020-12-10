Hyundai купив виробника роботів Boston Dynamics за $1 мільярд - ЗМІ

Угоду з купівлі компанії Boston Dynamics закриють на засіданні ради директорів 10 грудня.

Корейська компанія Hyundai Motor Co. купила у японської холдингової компанії Softbank виробника робототехніки Boston Dynamics Inc., сума угоди - 921 мільйон доларів. Читайте такожРобота-пса Boston Dynamics випробували у Чорнобильській зоні (відео) Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела. Зазначається, що угоду закриють на засіданні ради директорів 10 грудня. Деталі угоди поки не розголошуються. Що цьому передувало Влітку для всіх компаній у США стартували продажі робособаки Spot компанії Boston Dynamics. Однак клієнтам з інших країн пропонувалося лише дізнатися вартість і умови оренди.

У 2018 році американська роботобудівна компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео зі своїм людиноподібним роботом Atlas, на якому він долає смугу перешкод з колоди та високих полиць. Довідка Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету.

Японська компанія SoftBank купила її у 2017 році в Google.

Компанія досі не є прибутковим бізнесом, а позиціонує себе як дослідницька організація. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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