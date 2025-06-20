Побоювання з приводу участі США в конфлікті на Близькому Сході викликають попит на долар.

У п'ятницю, 20 червня, долар набирає обертів. Невизначеність у зв'язку з війною на Близькому Сході, що розгорається, та її потенційними наслідками для світової економіки стимулювала попит на безпечні активи.

Видання Reuters пише, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном не дає ознак ослаблення, і учасники ринку нервують через можливе приєднання США до війни, що викликало різке зростання курсу долара.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших ключових конкурентів, включно зі швейцарським франком, японською єною та євро, цього тижня може зрости на 0,45%.

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Нещодавній стрибок цін на нафту додав новий рівень інфляційної невизначеності для центральних банків у всіх регіонах, які борються з потенційним впливом американських мит.

Падіння цін на нафту підтримало валюти країн-імпортерів нафти, таких як євро та ієна. Євро зміцнився на 0,24% до 1,1527 долара, а ієна зросла на 0,1% до 145,35 за долар. Зростанню ієни також сприяли вищі, ніж очікувалося, дані з інфляції, які підтримали очікування подальшого підвищення процентних ставок.

Австралійський і новозеландський долари зросли на 0,1%, а фунт стерлінгів піднявся на 0,2% до 1,349 долара.

Хоча Федеральна резервна система (ФРС) США підтвердила прогноз про два зниження відсоткових ставок цього року, голова Джером Пауелл застеріг від надання цьому прогнозу надто великого значення. Заява центрального банку ще більше зміцнила зростання долара.

Однак інвестори спантеличені несподіваним зниженням відсоткової ставки на 25 базисних пунктів з боку Norges Bank, і крона подешевшала більш ніж на 1% по відношенню до долара.

Хоча основна увага ринку цього тижня була зосереджена на геополітичній напруженості, побоювання з приводу мит та їхнього можливого впливу на витрати, маржу компаній і загальне зростання залишаються актуальними. Ці побоювання чинили тиск на долар, який цього року подешевшав приблизно на 9%.

Війна на Близькому Сході - останні новини

За даними ЗМІ, США готуються до безпосередньої участі в ірано-ізраїльській війні, але це рішення поки що не ухвалено. Президент США Дональд Трамп взяв два тижні на роздуми, що спричинило падіння ціни на нафту марки Brent 20 червня майже на 2 долари.

Варто зазначити, що 19 червня ціни зросли майже на 3%, оскільки Ізраїль бомбардував ядерні цілі в Ірані, а Тегеран випустив ракети і безпілотники по ізраїльській території після того, як вночі атакував лікарню.

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