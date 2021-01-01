Починаючи з січня 2021 року в Україні підвищать пенсії окремим категоріям пенсіонерів

З 1 січня 2021 року виплати підвищено тим непрацюючим пенсіонерам, чий вік перевищує 65 років, а страховий стаж є повним (30 років для жінок і 35 для чоловіків).

Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики. У січні пенсії для цієї категорії зростуть з 2100 до 2400 грн.

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Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) - відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 липня 2021- з 1769 до 1854 гривень (на 4,8%);

з 1 грудня 2021 - з 1854 до 1934 гривень (на 4,3%).

У 2021 році проведуть кілька етапів додаткових нарахувань різним категоріям пенсіонерів:

з 1 березня 2021 - планова індексація пенсій (приблизно на 11%), крім того - українці віком від 80 років почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень (якщо їхня пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій);

з 1 квітня 2021 — перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), придбаних після 1 березня 2019 року;

з 1 липня 2021 — щомісячну доплату в розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком від 75 до 80 років (аналогічно, якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

Оскільки з 1 грудня 2020 року мінімальну пенсію планово підвищили з 1712 грн до 1769 грн — відповідно, станом на 1 січня 2021 року вона збережеться на рівні 1769 грн.

Подальше підвищення пенсій заплановано відповідно до проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скороченні видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

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Автор: Олена Коваленко