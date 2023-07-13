Продати долар в середньому можна за курсом 36,80 грн, євро – 40,70 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 13 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,35 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 20 копійок і становить 41,40 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,80 грн за дол., євро – 40,70 грн за євро.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 липня, готівковий курс гривні вкотре зберігся на рівні 37,35 грн/дол., а євро здорожчав на 5 копійок – до 41,20 грн/євро.

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За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро.

За словами експерта, різниця між курсом покупки і продажу збережеться в діапазоні 0,15-0,25 грн, а поточні (щоденні) коливання будуть в рамках 0,1-0,3 грн. Таким чином, різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на рівні від 0,5% до 1%.

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