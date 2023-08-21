Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин переконаний, що повернення до плаваючого курсу стане можливим лише після завершення війни.

У найближчому майбутньому не виключене послаблення національної валюти, через те, що нинішні фактори, які сформувалися на валютному ринку, формують девальваційні очікування як бізнесу, так і населення.

Таку думку, як йдеться в матеріалі УНІАН, висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, зазначивши при цьому, що торговельний баланс продовжує погіршуватися, згідно з даними Державної служби статистики та Нацбанку про зовнішньоторговельні операції..

"Це зрозуміло: неможливість вивезення зерна, "Метінвест" говорить про проблеми з логістикою своєї продукції… Таким чином, ми констатуємо суттєве погіршення в експорті, і, при цьому, імпорт продовжує зростати, продовжує заміщати українські товари. В результаті - у нас сильне зростання імпорту та зниження експорту", - каже експерт.

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Щодо повернення до режиму плаваючого курсоутворення, про яке останнім часом ведуться розмови, Шевчишин висловив думку, що це можливо тільки після завершення війни в Україні. Крім цього, на думку аналітика, до кінця року Нацбанк може вдатися до чергового зниження офіційного курсу гривні.

"Чи буде це восени – важко сказати, все залежатиме від поточних показників та тенденцій. Нацбанк моніторить ситуацію, він бачить оперативну інформацію на місці та розуміє більш детальну перспективу. Якщо він бачитиме, що ситуація продовжує погіршуватися, і з'являються більш серйозні ризики щодо обсягів чи темпів надходження зовнішньої допомоги, не кажучи вже про військові дії, я очікую, що Нацбанк перейде до врегулювання та змінить фіксований курс до кінця року до 41-42 гривні за долар", - сказав він.

Якщо плаваюче курсоутворення повернути до закінчення війни, то це може призвести до "девальваційного шоку" через те, що при одночасному знятті всіх інших обмежень відбудеться різкий відплив капіталів.

"Тобто необхідно робити все поступово: послабили обмеження, подивилися на вплив, компенсували дане пом'якшення, і потім - переходимо до наступного кроку. Валютний ринок залишається дуже зарегульованим, і це дозволяє контролювати ситуацію. Але в перспективі нас все одно чекає лібералізація", - зазначив Шевчишин.

Ситуація з курсом під час війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. У перший дені великої війни, 24 лютого 2022 року, Національний банк зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня 2022 року регулятор знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол., яким він і є до цього часу.

Готівковий курс гривні до долара сьогодні, 21 серпня, послабшав на 15 копійок - до 38,25 грн за долар.

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