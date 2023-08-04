Продати європейську валюту в банку можна за курсом 40,45 гривень. Курс євро впав на 10 копійок.

Готівковий курс гривні до євро у "ПриватБанку" сьогодні, 4 серпня, укріпився на 10 копійок, - до 41,45 грн за євро (з вчорашніх 41,55 грн). Продати європейську валюту в банку можна за курсом 40,45 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар. Продати валюту можна за курсом 36,75 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,66 грн.

Курс під час війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня у більшості кас банків перебуватиме у коридорі від 36,55 до 38,15 грн/дол., а в обмінниках - від 36,60 до 37,95 грн/дол.

Відео дня

На думку інших експертів, наступного тижня ситуація буде майже такою ж, як і наприкінці липня - на початку серпня: готівковий курс долара та євро перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій переконаний, що послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігалося в останні дні липня, було пов’язане з припиненням роботи "зернового коридору" та російськими обстрілами портової інфраструктури.

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