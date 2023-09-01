Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,67 грн, євро - 41,67 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 1 вересня, залишився на рівні показника учорашнього дня - 37,90 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові також не змінився і становить 41,60 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,67 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 1 вересня, залишився на рівні попереднього дня - 38,15 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні зміцнився на 3 копійки і склав 41,65 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наступного тижня коридори допустимих поточних коливань курсів валют залишаться в межах 37,50-38,5 грн/дол. та 41-43 грн/євро, а спред (різниця між курсами купівлі і продажу) може бути на рівні 0,5-0,7 грн. Щоденні курсові коливання можуть відбуватися, як в бік збільшення, так і в бік зменшення курсів.

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