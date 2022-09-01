Юрій Крохмаль зазначив, що ряд факторів посилюють девальваційні настрої по відношенню до гривні.

Поточний підхід до курсу в Україні збережеться. Ближче до опалювального сезону попит на валюту буде зростати.

Про це розповів керівник служби продажів казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль у коментарі РБК-Україна.

За його словами, курс валют і далі буде фіксованим. Він зазначив, що угоди на міжбанку йдуть близько до верхньої межі коридору 36,85 - 36,93 гривень за долар. При цьому готівковий ринок стабілізувався в діапазоні 40,50 - 40,90 гривень за долар.

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Крохмаль вказав, що бюджет все ще потребує емісійної підтримки з боку Нацбанку, а ставки за ОВДП не компенсують знецінення гривні через інфляцію.

Що стосується євро, то експерт вважає, що Долар продовжить зміцнюватися щодо європейської валюти. Економіка Європи страждає через війну в Україні, зокрема через кризу на енергетичному ринку. Крім того, в США мають намір продовжувати боротьбу з інфляцією, що може призвести до підвищення ставок.

"Європейський центральний банк також підвищує ключову ставку, але" відстає", що буде робити долар більш привабливим", - підсумував Крохмаль.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

НБУ 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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