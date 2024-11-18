Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 18 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 41,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 20 копійок і становить 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився на рівні 44,05 грн.

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Нацбанк встановив 18 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро від НБУ встановлений на рівні 43,65 гривень за один євро, таким чином, гривня послабилася на 18 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,65 грн/дол., що на 8 копійок вище за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,60 грн. Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 10 копійок - до 44,20 грн/євро, курс продажу - 44,00 грн/євро.

Слід зазначити, що начальник департаменту казнтачейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий дав прогноз курсу валют до 24 листопада. На його думку, коридори валютних змін на готівковому ринку будуть в межах 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро.

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