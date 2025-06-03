Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,43 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 47,43 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро - 47,41/47,43 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 червня зріс на 2 копійки і становить 41,82 гривні за долар. Курс євро сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 47,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,22 гривні, а євро - за курсом 46,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку залишиться у травневих трендах: курс долара формуватиметься політикою НБУ та учасників ринку, а курс євро залежатиме від міжнародних обставин. Курс долара на готівковому ринку перебуватиме в межах 41,6-41,8 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: