Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 3 червня, зріс на 2 копійки і становить 41,82 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 47,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,22 гривні, а євро - за курсом 46,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 червня, зріс на 23 копійки – до 48,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Водночас курс готівкового євро в обмінниках складає 47,55 грн/євро, а курс продажу - 47,36 гривні за одиницю європейської валюти.

У свою чергу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, щро в останній тиждень травня на валютному ринку гривня коливалася, але на готівковому ринку не відчувалося значного збільшення попиту з боку населення, розповіла член правління. За її прогнозом, початок червня можна очікувати з рівним курсом валюти з невеликими коливаннями за умови відсутності зовнішнього впливу.

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