Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 3 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,27 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 3 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,64 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,64/44,67 грн/дол., а до євро - 51,28/51,30 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 31 липня знизився на 14 копійок і складав 45 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,49 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 13 копійок і становив 51,73 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,01 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро залишився незмінним і складав 51,80 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: