Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 43,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 25 листопада, зріс на 5 копійок і становить 41,65 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 35 копійок і складає 43,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 42,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 41,67 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок – до 43,67 грн.

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В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,65 грн/дол., що на 4 копійку дорожче за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,59 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 43,84 грн/євро, курс продажу - 43,59 грн/євро.

Нацбанк встановив на 25 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. При цьому офіційний курс євро встановлений на рівні 42,99 гривні за один євро, таким чином, гривня зміцнилася на 48 копійок.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 25 листопада по 1 грудня очікуються коридори коливань валютних курсів в діапазоні 41,2-41,7 грн/дол. та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

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