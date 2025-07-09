Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,84 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 10 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,84 грн, тобто гривня зросла на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 48,88/48,90 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 9 липня не змінився і становив 41,99 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складав 49,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 9 липня знизився на 7 копійок і складає 42 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

При цьому середній курс євро знизився на 6 копійок і складав 49,47 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,78 гривні за євро.

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