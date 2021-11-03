Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,36 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 4 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,24 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлено на рівні 30,36 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,23/26,25 грн/дол., до євро - на рівні 30,38/30,40 грн/євро.

Читайте також Держбюджет-2022: депутат розповіла, на що вже передбачили кошти в проекті документа Курс на 3 листопада

Національний банк України на середу, 3 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Прогноз на листопад

Згідно з прогнозами курс гривні у листопаді коливатиметься в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

У свою чергу керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вказав, що складна енергетична ситуація в Україні виступає негативним фактором для курсу гривні.

Автор: Катерина Жирій