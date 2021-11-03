Курс гривні в середу, 3 листопада, утримується поблизу рівня 26,3 грн за долар.

Складна енергетична ситуація в Україні виступає негативним фактором для курсу гривні.

Про це повідомив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

"Ще до настання холодів запаси вугілля на ТЕС істотно знизилися і не дозволять пройти опалювальний період, в той час, як РФ заблокувала постачання вугілля в Україну. В результаті Україна в аварійному порядку імпортувала електроенергію з Білорусі. Ми, як і раніше, вважаємо, що газо- і вуглетрейдери в разі виходу на валютний ринок можуть істотно підтримати попит на валюту і спричинити ослаблення гривні", - сказав експерт.

За його словами, курс гривні в середу, 3 листопада, утримується поблизу рівня 26,3 гривні за долар - ринок відносно стабільний і малоактивний на тлі нових карантинних заходів і слабкої ділової активності. Також ринок перетравлює перестановки в Кабінеті міністрів України, крім того, в увазі ринку концентрація збройних сил РФ біля кордонів України, що для нерезидентів підвищує ризики інвестицій.

Читайте такожУ другій половині листопада курс долара зміниться - прогноз"У свою чергу, позитивним для гривні виступає зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським. В ході зустрічі США підтвердили підтримку американською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, а також заявили про намір зміцнювати українську енергобезпеку. Підтримку гривні надає також прогноз JP Morgan, який очікує курс гривні до кінця року на рівні 26,3 гривні за долар", - зазначив Шевчишин.

Експерт прогнозує, що курс гривні найближчим часом продовжить торгуватися в діапазоні 26,25-26,30 гривні за долар.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на середу, 3 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Автор: Катерина Жирій