Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,49 грн/євро.

Національний банк України на середу, 3 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 30,49 грн/євро, тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,30/26,31 грн/дол., до євро - на рівні 30,51/30,53 грн/євро.

Курс на 2 листопада:

Національний банк України на вівторок, 2 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,29 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на листопад:

Згідно з прогнозами курс гривні у листопаді коливатиметься в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

Автор: Катерина Жирій