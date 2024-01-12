Продати долар можна в середньому за курсом 38,30 грн, євро – 42,05 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 12 січня, подешевшав на 15 копійок – до 39,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав також на 15 копійок і складає 42,80 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,05 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подешевшав на 21 копійку – до 38,90 грн/дол. (продати долар можна за 38,80 грн). Курс євро ж в обмінниках подешевшав на 11 копійок, до 42,74 грн/євро (курс продажу – 42,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на п’ятницю, 12 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,00 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 19 копійок порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,74 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з попереднім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде досить обнадійливою: курсовий коридор на міжбанку буде на рівні 38-38,6 грн/дол. та 39-40,5 грн/дол., на готівковому - 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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