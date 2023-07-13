Різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на рівні від 0,5% до 1%.

Наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро.

Як повідомив у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, різниця між курсом покупки і продажу збережеться в діапазоні 0,15-0,25 грн, а поточні (щоденні) коливання будуть в рамках 0,1-0,3 грн. Таким чином, різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на "відстані дотику" - від 0,5% до 1%.

"Найкращим свідченням подальшої стабільності на валютному ринку є плани НБУ зі зниження облікової ставки з 25% до 24-23%, а також стратегія до поступової лібералізації валютного ринку (повернення до інфляційного таргетування, повернення до плаваючого курсу тощо). На наш погляд, у перспективі найближчих 1,5-2 місяців варто очікувати подальші кроки на зближення готівкового курсу з офіційним", - сказав Лєсовий.

Відео дня

За словами експерта, до факторів, що формуватимуть курси валют, як і протягом останнього часу, належать величезні обсяги макрофінансової допомоги з боку ЄС, США, низки інших країн, а також МВФ та розвиток економіки України (зокрема розвиток малого та середнього бізнесу завдяки пільговому кредитуванню "5-7-9").

Також серед цих факторів - надходження валюти за експорт (попри дії країни-агресора, Україна все ж докладає великих зусиль, щоб експорт не лише не скорочувався, а й збільшувався) та ефективні дії ЗСУ зі звільнення українських територій (цей фактор не є головним для валютного ринку, але він неабияк впливає на настрої громадян).

"Таким чином, протягом наступного тижня варто очікувати досить стабільну і прогнозовану ситуацію: курсові коливання відбуватимуться в межах нових "коридорів": 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро", - резюмував Лєсовий.

Ситуація на валютному ринку України

Як повідомляв УНІАН, протягом червня 2023 року українці продавали валюти більше, ніж купували. Така тенденція зафіксована вперше з липня минулого року.

За перший тиждень липня готівковий курс гривні посилився ще на 0,1% до 36,6-37,4 грн/дол. З початку року укріплення гривні вже складає приблизно 8,3%.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 12 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: