Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 47,05 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 25 квітня, знизився на 5 копійок і в середньому становить 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 47,85 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,05 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,36 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,65 грн/євро, а курс продажу - 47,35 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок п'ятниці, 25 квітня, складає 93 583 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 913 130 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п'ятницю, 25 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 47,42 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 12 копійок.

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