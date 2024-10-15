Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,92 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 16 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,92 грн/євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,21/41,22 грн/дол., євро – 44,93/44,94 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 15 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар, а курс євро сьогодні також не змінився і становить 45,60 грн за євро.

Готівковий курс долара в банках України залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і складає 45,50 грн за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 44,95 грн.

Крім того, експерти дали нові поради українцям стосовно того, продавати чи купувати валюту, а також куди вкладати гроші, щоб заробити.

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