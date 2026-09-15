У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на 15 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 15 вересня, зріс на 15 копійок і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 15 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 1 копійку і складає 44,80 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,33 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 52,06 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,45 гривні за євро.

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