Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становиме 29,68 грн/дол.

Український бізнес очікує подальшого ослаблення національної валюти, при цьому 44,5% підприємств вважають, що обмінний курс до кінця року буде коливатися в межах від 29,01 грн/дол. США до 30,00 грн/дол. США.

Як йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України, про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Нацбанк провів у 4-му кварталі 2020 року.

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"Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 29,68 грн/дол. США (у попередньому кварталі - 28,99 грн/дол. США). 44,5% підприємств вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29,01 грн/дол. США до 30,00 грн/дол. США", - сказано в повідомленні.

За даними НБУ, інфляційні очікування керівників підприємств посилилися: у 4-му кварталі очікувана річна інфляція становила 7,9% у порівнянні з 7,0% у попередньому кварталі.

"Майже половина опитаних керівників підприємств вважають, що інфляція буде нижче 7,5%. Втім, кожен п'ятий респондент прогнозує інфляцію від 7,5% до 10,0%. Посилився вплив ослаблення гривні на інфляцію: це відзначили 71,9% респондентів проти 69,4% в минулому кварталі. 63,6% респондентів вважають інфляцію причиною збільшення витрат на виробництво", - сказано в повідомленні.

Підприємства продовжують очікувати скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, при цьому вони більш песимістичні, ніж у попередньому опитуванні. Баланс відповідей склав "мінус" 24,4% проти "мінус" 16,1% в 3-му кварталі 2020 року.

Що стосується очікувань щодо власного бізнесу, то оцінки підприємств щодо зміни власного фінансового стану в наступні 12 місяців дещо знизилися, проте залишаються оптимістичними: баланс відповідей - 1,3% (у 3-му кварталі 2020 - 4,4%). Найвищі очікування у підприємств добувної промисловості (баланс відповідей – 10,9%). Також поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти переробної промисловості та сільського господарства. Натомість негативні очікування мають підприємства будівництва, енерго- та водопостачання, транспорту та зв'язку.

Бізнес і надалі налаштований скорочувати кількість працівників.

"П'ятий квартал поспіль бізнес налаштований скорочувати кількість працівників, хоча і дещо повільніше, ніж раніше: загальний баланс відповідей склав "мінус" 9,9% (у попередньому кварталі - "мінус" 10,8%). Тільки 11,5% підприємств планують наймати нових працівників протягом наступних 12 місяців", - сказано в повідомленні.

Одночасно продовжує зростати число компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам протягом наступних 12 місяців.

"Протягом наступних 12 місяців 62,6% планують підвищувати зарплати своїм співробітникам (проти 55,7% у попередньому кварталі). Лише 3,7% компаній готові до зменшення зарплат", - сказано в повідомленні.

За результатами опитування НБУ, частка компаній, які планують залучати кредити в Україні протягом наступних 12 місяців, майже не змінилася, склавши 41,7% (у попередньому кварталі - 41,9%). Переважна більшість позичальників (76,7%) воліють брати кредити в національній валюті. Разом з тим зменшилася частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, - до 6,9% з 8,0%.

"В цілому підприємства відзначили меншу потребу в позикових коштах, а головними перешкодами для залучення нових кредитів назвали високі ставки (58,7% респондентів) і надмірні вимоги до застави (39,1%)", - сказано в повідомленні.

Квартальне опитування проводилося з 5 листопада по 3 грудня 2020 року. В опитуванні взяли участь 693 підприємства з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18,8% - компанії переробної промисловості, 15,2% - сільського господарства, 15,7% - оптової торгівлі, 13,0% - транспорту та зв'язку, 6,8% - добувної промисловості, 5,1% - роздрібної торгівлі, 4,6% - сфери електроенергії та водопостачання, 3,2% - будівництва, 17,7% - підприємства інших галузей.

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За словами радника президента України з питань економіки Олега Устенка, посилені карантинні заходи, введені в Україні з 8 до 24 січня, істотно не вплинуть на курс гривні до долара, адже багато підприємств продовжують працювати, а кон'юнктура на зовнішніх ринках сприяє припливу валюти в країну.

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Автор: Богдан Слуцький