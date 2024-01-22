Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро - 41,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 22 січня, подешевшав на 15 копійок – до 38,10 грн за долар (з 38,25 грн у п'ятницю)..

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 41,80 грн за євро (з 41,95 грн у п'ятницю).

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,5 грн, євро - за курсом 40,80 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 28 копійок і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 19 копійок і становить 41,66 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України на понеділок, 22 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,53 грн/дол. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 40,84 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 22 січня, подешевшав на 10 копійок - до 38,25 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 41,80 грн за євро.

За прогнозом банкыра Тараса Лєсового, впродовж поточного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься досить прогнозованою: регулятор м’яко діятиме на міжбанку, при потребі збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

Вас також можуть зацікавити новини: