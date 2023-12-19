Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 19 грудня, подорожчав на 10 копійок – до 37,55 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінювався і становить 41,00 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн, євро - за курсом 40,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 41,15 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 грудня, подорожчав на 11 копійок – до 37,71 грн за долар в середньому.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,15 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 37,70 грн/дол. (продати долар можна за 37,60 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 16 копійок, до 41,15 грн/євро (курс продажу - 40,98 грн/євро).

Як писав УНІАН, засновник і президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що курс долара в Україні наприкінці 2024 року може підскочити до позначки у 42 грн/дол. Протягом року, на думку експерта, вартість долара може триматися на рівні 40 гривень.

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