Продати долар можна в середньому за курсом 37,20 грн, євро – 40,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 19 грудня, подорожчав на 11 копійок – до 37,71 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 41,15 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 40,50 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 37,70 грн/дол. (продати долар можна за 37,60 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 16 копійок, до 41,15 грн/євро (курс продажу – 40,98 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на вівторок, 19 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,19 грн/дол., тобто гривня послабилася на 17 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,59 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Голова Національного банку Андрій Пишний нещодавно зазначив, що адаптація до режиму керованої гнучкості обмінного курсу пройшла успішно, і валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму.

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