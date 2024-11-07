Продати долар можна в середньому за курсом 41,20 грн, а євро - 44,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в четвер, 7 листопада, не змінився й в середньому становить 41,70 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,20 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні становить 45,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,30 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,52 грн/долар, а продати долар можна за 41,57 грн. Курс готівкового євро в обмінниках становить 44,75 грн/євро, а курс продажу - 44,95 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 7 листопада, становить 75 144 долари. У гривні її ціна сьогодні становила 3 112 600 грн і продовжує знижуватися.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 7 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,46 грн/долар. Таким чином, гривня ослабла на 2 копійки, якщо порівнювати з попереднім показником.

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