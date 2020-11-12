Прем'єр-міністр доручив Міністерству фінансів, Державній податковій службі та Фонду держмайна відпрацювати реструктуризацію податкових боргів підприємств, що підлягають приватизації.

Фонд держмайна України планує до кінця поточного року збільшити надходження до державного бюджету від малої приватизації до 2,3 мільярда гривень.

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Як передає прес-служба Кабінету Міністрів України, про це сьогодні на нараді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з керівництвом Фонду держмайна повідомили представники ФДМУ.

"Від малої приватизації цього року до держбюджету надійшло 1,9 мільярда гривень. До кінця 2020 року ця сума збільшиться до 2,3 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр доручив Міністерству фінансів, Державній податковій службі та Фонду держмайна відпрацювати реструктуризацію податкових боргів підприємств, що підлягають приватизації, що дозволить підвищити її ефективність.

За словами Шмигаля, уряд підтримує передачу управління держпідприємствами з метою скорочення участі держави в економіці нашої країни.

"Уряд підтримує приватизацію державних підприємств і продовжує тримати курс на скорочення участі держави в економіці. Це одна з тридцяти ініціатив векторів розвитку, які ми представили разом з аудитом. Реформа приватизації - це Максимальна передача управління державними підприємствами, щоб вони працювали в ринковій економіці без впливу держави", - цитує прес-служба прем'єр-міністра.

Згідно з повідомленням, Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства найближчим часом підготувати законопроект про відновлення проведення аукціонів для великої приватизації.

Що цьому передувало

Міністерство цифрової трансформації та Фонд держмайна України 5 листопада підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу відомств над покращенням доступу бізнесу до інформації про вакантні пропозиції для оренди або приватизації державного майна.

За інформацією ФДМУ, держбюджет у 2019 році отримав від малої приватизації 550 мільйонів гривень. Загалом було продано понад 300 об'єктів.

Довідка УНІАН

Малою приватизацією називають продаж державних і комунальних підприємств, об'єктів нерухомості, земельних ділянок, вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.

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Автор: УНІАН