Додаток видає помилку при спробі здійснити будь-яку операцію.

У першій половині дня 2 листопада 2022 року українці почали повідомляти про масштабний збій у роботі Monobank.

Так, у деяких користувачів банку при спробі здійснити транзакцію з'являється повідомлення про помилку додатки.

"Помилки у роботі програми і при переказах. Займаємося розв'язанням цієї проблеми", - повідомили у прес-службі Monobank.

У банку пообіцяли розв'язати цю проблему найближчим часом.

"На жаль, зараз спостерігаються труднощі в роботі програми та при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - додали у Monobank.

Напередодні оголошеного Притулою збору коштів на ЗСУ співзасновник Monobank Олег Гороховський закликав не оновлювати банку кожні десять секунд.

"Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше разу на 30 хвилин. Можете так?" - звернувся він до українців.

Після того, як волонтер оголосив збір на потреби української армії, додаток Monobank "ліг".

"Я зрозумів - не можете. Працюємо!" - написав Гороховський.

Збої в роботі мобільних операторів

Напередодні користувачі програми "Мій Київстар" стикалися з проблемами під час використання. Багато українців не могли поповнити рахунок, змінити тариф або скористатися інтернетом.

1 листопада ввечері оператор Vodafone попередив українців, що можливі збої в його роботі. Адже через масові відключення електрики зросло навантаження на мобільний інтернет.

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