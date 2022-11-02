У першій половині дня 2 листопада 2022 року українці почали повідомляти про масштабний збій у роботі Monobank.
Так, у деяких користувачів банку при спробі здійснити транзакцію з'являється повідомлення про помилку додатки.
"Помилки у роботі програми і при переказах. Займаємося розв'язанням цієї проблеми", - повідомили у прес-службі Monobank.
У банку пообіцяли розв'язати цю проблему найближчим часом.
"На жаль, зараз спостерігаються труднощі в роботі програми та при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - додали у Monobank.
Напередодні оголошеного Притулою збору коштів на ЗСУ співзасновник Monobank Олег Гороховський закликав не оновлювати банку кожні десять секунд.
"Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше разу на 30 хвилин. Можете так?" - звернувся він до українців.
Після того, як волонтер оголосив збір на потреби української армії, додаток Monobank "ліг".
"Я зрозумів - не можете. Працюємо!" - написав Гороховський.
Збої в роботі мобільних операторів
Напередодні користувачі програми "Мій Київстар" стикалися з проблемами під час використання. Багато українців не могли поповнити рахунок, змінити тариф або скористатися інтернетом.
1 листопада ввечері оператор Vodafone попередив українців, що можливі збої в його роботі. Адже через масові відключення електрики зросло навантаження на мобільний інтернет.