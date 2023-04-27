НБУ очікує зростання ВВП України на рівні 4,3% у 2024 році, та 6,4% - у 2025 році.

Національний банк поліпшив свій прогноз економічного зростання в 2023 році з 0,3% до 2%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час прес-брифінгу.

"Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків. З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику, прогноз економічного зростання в 2023 році поліпшено з 0,3% до 2%", - повідомив він.

Пишний зазначив, що, за реалізації припущень про безпекову ситуацію, суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання.

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За його словами, зниження безпекових ризиків із наступного року, що припускається в базовому сценарії прогнозу НБУ, сприятиме прискоренню економічного зростання - до 4,3% у 2024 році та до 6,4% у 2025 році.

"Так, деокупація територій і повноцінне відкриття чорноморських портів дадуть змогу поступово збільшити промислове виробництво та наростити врожаї. Крім того, очікується розширення внутрішнього попиту завдяки поверненню частини вимушених мігрантів", - сказав голова Нацбанку.

Економіка в Україні - яка ситуація

Як повідомляв УНІАН, у березні Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП в 2022 році до 29,2%, при цьому попередня оцінка скорочення економіки складала 30,4%. У Мінекономіки тоді зазначили, що все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись.

Світовий банк у квітні погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році з 3,3% до 0,5%. При цьому зростання ВВП у 2024 році прогнозується на рівні 3,5%, у 2025 - 6,5%.

Нагадаємо, що законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

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