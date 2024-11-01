Середній клас в Україні становить менш ніж 7% населення, заявив нардеп.

Більше 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. При цьому серед тих, хто справді є середнім класом за доходом на сьогодні під час війни становить менше 7%. Про це повідомив народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко в ефірі Новини.LIVE.

"Потенційний середній клас - людей, які вважають себе такими в Україні, в нас таких більше 40%. Тих, хто є ним по факту за доходом це зараз підчас війни становить менше 7%", - сказав він.

При цьому, за його словами, багатого класу серед населення за рівнем доходів в Україні зараз менше 1-1,5%. Таким чином він зазначив, що за рівнем доходів в Україні зараз 92% бідного класу.

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В Україні в першому півріччі 2024 року зросла середня зарплата штатних працівників на 22,2% до 19 927 гривень. Тоді зазначалося, що найбільше отримують фінансисти та працівники IT-сфери, а вчителі та вихователі отримують найнижчу зарплату.

У жовтні також повідомлялося, що в Україні стрімко стрімко ростуть ціни. Зокрема, лідером з подорожчання стали комунальні послуги. Тарифи на воду, електроенергію, газ додали 18,7%. Крім того, стабільно дорожчають медичні послуги - 11,9%. При цьому збільшилася вартість освіти - на 12% у річному обчисленні. Також зростання цін торкнулося і продуктів.

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