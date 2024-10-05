Зазначається, що більше половини компаній зіткнулися з дефіцитом кадрів.

В Україні складна ситуація на ринку праці. Кількість нових вакансій збільшується у порівнянні з минулим роком, а кількість резюме не збільшується, хоча й перестала скорочуватися

Національний банк у своєму макроекономічному та моніторному огляді в жовтні 2024-го вкотре вказав, що значний дефіцит працівників призводить до підвищення зарплат, але з огляду на інфляцію темпи зростання реальних зарплат сповільнилися.

Згідно з опитуванням Advanter, у середньому компанії в серпні були укомплектовані на 71%, причому ситуація не поліпшувалася з травня, з них:

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0,6% роботодавців мають більше працівників, ніж їм потрібно;

24,6% - укомплектовані;

20,7% - мають повний штат, але шукають робітників;

30,8% - мають дефіцит працівників;

13,2% - дефіцит працівників, близько половини місць - вакантні;

10,1% - мають критичний дефіцит, до 60% місць - вакантні.

Кадровий дефіцит в Україні - останні новини

Згідно з прогнозом Міжнародної організації праці, протягом наступних 10 років дефіцит на ринку праці України становитиме 8,6 мільйона осіб.

При цьому в Мінекономіки повідомили, цей показник буде меншим - 4,5 мільйона осіб. При тому, що сьогодні офіційно працевлаштованими є приблизно 10,5 мільйона осіб.

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