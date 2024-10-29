Зазначається, що вчителі та вихователі отримують найнижчу зарплату.

В Україні в першому півріччі 2024 року зросла середня зарплата штатних працівників на 22,2% до 19 927 гривень. Найбільше отримують фінансисти та працівники IT-сфери.

За даними Державної служби статистики, найвища зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації", де вона зросла на 36,4% до 49 830 гривень.

На другому місці - "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти в середньому отримують 39 502 гривень. Далі "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 27 303 гривень.

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У сфері "Державне управління та оборона" зарплати зросли на 23,6% до 25 321 гривень.

При цьому найнижчі зарплати отримують співробітники сфери освіти - 13 849 гривень. Зростання становило 15,1%.

Зарплати українських вчителів - головні новини

У 2023 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував плановий перегляд розміру зарплати для вчителів у 2024 році. Його планували у два етапи, в рамках зростання мінімальної зарплати: з 1 січня - підвищення на 10% (до 3 195 грн); з 1 квітня - додаткове підвищення на 12% (до 3 600 грн). Але станом на сьогодні цього не відбулося.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що питання підвищення зарплат педагогам сьогодні дуже актуальне, але на це потрібно додатково 270 мільярдів гривень, яких немає в бюджеті.

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