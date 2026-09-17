НБУ випустив особливу пам'ятну монету, присвячену легендарній пісні (фото)

Номінальна вартість монети становить 10 гривень.

Національний банк України увічнив легендарну українську пісню та її автора Володимира Івасюка у сріблі, випустивши нову пам'ятну монету "Червона рута – голос поколінь", повідомила пресслужба регулятора.

Номінальна вартість монети становить 10 гривень. Її виготовлено зі срібла 925 проби, а маса становить 31,1 г.

На аверсі монети зображено стилізований портрет Володимира Івасюка за піаніно, поруч із яким розміщені нотний стан і ручка. На інструменті нанесено монограму композитора. На задньому плані зображені Карпатські гори, з яких тече річка, що за формою нагадує скрипку. Її русло проходить крізь збірку творів та символічно поєднує аверс із реверсом монети. Праворуч від портрета зображена стилізована квітка червоної рути, над якою – силует дівчини з квіткою в руках.

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На реверсі зображено річку, яка переходить у нотний стан з фрагментом мелодії "Червоної рути". Вона символічно розбиває каміння режиму, звільняючи квітку червоної рути.

Над художнім оформленням монети працювала художниця Олександра Кучинська, а скульптурне втілення створили Володимир Атаманчук та Анатолій Дем’яненко. Тираж пам’ятної монети становитиме до 10 тисяч екземплярів.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів. Про старт продажів та доступність монети повідомлятимуть на їхніх офіційних сайтах.

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

До 30-річчя гривні, яке відзначають 2 вересня, НБУ ввів в обіг срібну пам’ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні". Номінал монети становить 1 гривню. Її виготовлено зі срібла 925 проби, а чиста маса дорогоцінного металу – 31,1 г. Дизайн монети доповнює локальна позолота.

Нагадаємо також, що раніше українська пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" стала переможницею в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до десятки найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року".

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