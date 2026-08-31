Українська пам’ятна монета увійшла до десятки найкращих у світі

До переліку зі 100 найкращих монет потрапили одразу дві українські.

Українська пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу.

Про це повідомила пресслужба Національного банку з посиланням на результати міжнародного конкурсу "Монета року", який щорічно проводить нумізматичне видання World Coin News.

Експерти визначали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу, випущених у 2025 році. На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до переліку яких потрапили дві українські пам’ятні монети:

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"Тримаймо стрій!" (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації "Найбільш надихаюча монета";

"Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко" (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації "Найхудожніша монета".

Пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" уведена в обіг 24 лютого 2025 року з нагоди третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вона присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину, та єднанню всіх українців на шляху до справедливого миру.

Пам’ятні монети – інші новини

У 2023 році одразу дві українські пам'ятні монети увійшли до списку десяти найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року". Тоді срібна монета номіналом в 10 гривень "25 років Конституції України" перемогла в номінації "Найкраща монета про сучасну подію". Монета з нейзильберу номіналом у 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" стала наймальовничішою монетою року.

28 серпня Національний банк України ввів у обіг дві нові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам - це монети "Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область" та "Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область".

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