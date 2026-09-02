Нацбанк випустив пам’ятну монету на честь 30-річчя гривні

Тираж монети складе до 5 000 штук.

На честь 30-річчя гривні, яке відзначається 2 вересня, Національний банк ввів у обіг срібну пам’ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні".

У пресслужбі регулятора нагадали, що грошова реформа тривала два тижні – з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купоно-карбованці вільно та без обмежень обмінювалися на нову грошову одиницю – гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України.

Пам’ятна монета має номінал 1 гривня, виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Монета оздоблена локальною позолотою.

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На аверсі відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 гривня зразка 2018 року. На реверсі – дизайн першої обігової монети номіналом 1 гривня, що була в обігу до 2018 року (поступово вилучається з обігу). Тираж – до 5 000 штук.

Пам’ятні монети в Україні – останні новини

Українська пам’ятна монета "Тримаймо стрій!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу за результатами міжнародного конкурсу "Монета року".

28 серпня НБУ ввів у обіг дві нові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам - це монети "Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область" та "Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область".

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