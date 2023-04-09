Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив, що Індія є важливим партнером.

Південна Корея планує зміцнювати співпрацю з Індією, оскільки Сеул намагається доєднатися до зусиль США щодо диверсифікації глобального ланцюга поставок за межі Китаю.

Як заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, Індія є важливим партнером Південної Кореї, повідомляє Bloomberg.

"В епоху економічної безпеки вкрай важливо зміцнювати ланцюжок поставок і науково-технічне співробітництво з Індією... бізнес-підприємці, які інвестують і працюють в Індії, мають зіграти вирішальну роль в реалізації цього", — сказав міністр.

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Як йдеться в матерілі, адміністрація президента Джо Байдена шукала допомоги у союзників, включаючи Південну Корею, в зниженні залежності глобального ланцюжка поставок від Китаю, а також введенні широких обмежень на продаж передового напівпровідникового обладнання.

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Після того, як Європа ввела проти Росії санкції і відмовилася від російських нафти і нафтопродуктів, основним їх покупцями стали Туреччина, Індія та Китай.

У березні 2023 року повідомлялося, що нові компанії з Індії та ОАЕ перевозять мільйони барелів російської нафти.

29 березня 2023 року повідомлялось про те, що Індія вирішила суттєво збільшити закупівлі російської нафти. ЗМІ писали, що користуючись ситуацією, Індія буде купувати дешеву російську нафту та фінансувати війну.

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