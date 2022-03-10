Біженці отримають право користуватися державними послугами, охороною здоров'я, зможуть віддавати дітей в польські школи.

Польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям.

Згідно з ним, після підтвердження особи біженці зможуть отримати податковий номер, а їх перебування в Польщі може зайняти 18 місяців із продовженням на аналогічний термін.

Також біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей в польські школи.

Поляки, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку - 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.

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